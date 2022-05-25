Балотта уверен, что Ханданович останется главным вратарём «Интера»

Бывший голкипер миланского «Интера» Марко Балотта уверен в том, что словенец Самир Ханданович останется основным вратарем клуба, несмотря на приход камерунца Андре Онаны. Онана покидает «Аякс», он моложе, а вот Ханданович может противопоставить ему гигантский опыт и отменное здание клуба и происходящего в нем - он выступает там уже десять лет.

- Я уверен, что Ханданович начнет следующий сезон с позиции основного вратаря. А дальше будет видно, - считает Балотта в интервью ITASportPress.

Ханданович защищает цвета «Интера» с 2012 года, ранее он долгое время защищал цвета другого итальянского клуба - «Удинезе».