Бремер собирается выступать за сборную Италии

Защитник «Торино» Глейсон Бремер собирается подать заявление на итальянский паспорт.

Бремер был назван лучшим защитником Серии А сезона 2021-22 и является одним из самых востребованных центральных защитников в Европе. Недавно он продлил свой контракт с «Торино» до 2023 года, но, скорее всего, покинет клуб летом.

Сообщается, что бразилец собирается получить итальянский паспорт и возможность выступать за сборную Италии. Футболист ранее не выступал ни за одну из сборных Бразилии. За ситуацией следит главный тренер итальянцев Роберто Манчини.

В этом сезоне Бремер провел в Серии А 33 игры, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.