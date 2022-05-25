Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бремер собирается выступать за сборную Италии

25 Мая 2022 • 00:15 Комментировать

Защитник «Торино» Глейсон Бремер собирается подать заявление на итальянский паспорт.

Бремер был назван лучшим защитником Серии А сезона 2021-22 и является одним из самых востребованных центральных защитников в Европе. Недавно он продлил свой контракт с «Торино» до 2023 года, но, скорее всего, покинет клуб летом.

Сообщается, что бразилец собирается получить итальянский паспорт и возможность выступать за сборную Италии. Футболист ранее не выступал ни за одну из сборных Бразилии. За ситуацией следит главный тренер итальянцев Роберто Манчини.

В этом сезоне Бремер провел в Серии А 33 игры, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Сборная Италии Глейсон Бремер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
00:15 · Италия. Серия А
Бремер собирается выступать за сборную Италии
00:09 · Италия. Серия А
Лоренцо Пеллегрини о финале Лиги конференций: «Большего и желать нельзя»
00:02 · Италия. Серия А
«Интеру» придётся продать ещё одного основного игрока, чтобы сбалансировать отчётность
24 Мая
23:41 · Италия. Серия А
Джанлука Манчини: «Думал, что Лига конференций – это «Кубок Шуток»
23:32 · Италия. Серия А
Алекс Сандро не хочет покидать «Ювентус» из-за зарплаты
23:21 · Италия. Серия А
Моуринью: «Я больше не считаю себя «Особенным» 1
23:13 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт похвалил форму Томори и поздравил его со Скудетто
23:07 · Англия. Премьер-лига
Аллегри – о Погба: «Он не вернётся, он боится бросить мне вызов»
22:59 · Италия. Серия А
Ибрагимович продолжит карьеру, если избежит операции
22:53 · Италия. Серия А
Чжан – о Индзаги: «Работа с ним успокаивает меня»
22:40 · Италия. Серия А
Три итальянских клуба поборются за 18-летнего вундеркинда из «Ювентуса»
21:46 · Италия. Серия А
«Интер» продлит контракт с Индзаги до 2024 года
20:05 · Италия. Серия А
Иммобиле не сыграет с Аргентиной
19:59 · Италия. Серия А
Матч за Суперкубок Италии пройдёт в Саудовской Аравии
19:49 · Италия. Серия А
Мбаппе: «Моя связь с «Миланом» - особенная» 1
Все новости
Рекомендуем