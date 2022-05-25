Лоренцо Пеллегрини о финале Лиги конференций: «Большего и желать нельзя»

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал предстоящий финал Лиги конференций.

«Это решающая игра, не знаю, будет ли у «Ромы» что-то большее, но мы приехали сюда, чтобы победить. Мы будем полны решимости закончить сезон наилучшим образом», - сказал Пеллегрини.

Он также похвалил своих одноклубников и главного тренера за выход в финал еврокубка.

«Вот что делает настоящая команда. Это чувство у нас было давно, и это приятно. Если мы выиграем завтра, мы будем готовы выиграть что-то еще в будущем», - сказал Пеллегрини.

Финальная игра Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится в среду, 25 мая, в 22:00 по московскому времени.