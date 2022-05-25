«Интеру» придётся продать ещё одного основного игрока, чтобы сбалансировать отчётность

Джузеппе Маротта сообщил главному тренеру Симоне Индзаги, что «Интеру» придётся расстаться с ещё одним игроком, чтобы поправить финансовое положение клуба.

Алессандро Бастони, Милан Шкриньяр и Лаутаро Мартинес — одни из самых ценных игроков «Интера», и один из них может покинуть клуб по окончании сезона. «Нерадзурри» также готовы выслушать предложения по Стефану де Врею, но ценность голландца не такая, как у его товарищей по команде.

Сообщается, что Индзаги услышал эту новость на совещании в клубе. После встречи с руководством наставник «Интера» выглядел недовольным и покинул офис клуба, предпочтя не разговаривать с прессой.