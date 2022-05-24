Джанлука Манчини: «Думал, что Лига конференций – это «Кубок Шуток»

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини признался, что изначально расценивал участие команды в Лиге конференций лёгкой прогулкой.

«Мы думали, что групповой этап будет легким, мы думали, что это будет «кубок шуток», но после тяжелого поражения от «Будё-Глимт» нам пришлось бороться в каждом матче, чтобы выйти в финал. У нас осталась последняя игра, чтобы сделать что-то уникальное», - сказал Манчини.

Финальная игра в Лиге конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится в среду, 25 мая, в 22:00 по московскому времени.