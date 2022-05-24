Алекс Сандро не хочет покидать «Ювентус» из-за зарплаты

Крайний защитник «Ювентуса» Алекс Сандро не планирует покидать команду, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

По информации источника, план футболиста состоит в том, чтобы уйти из команды летом следующего года свободным агентом. В «Ювентусе» он сейчас зарабатывает 6 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне защитник сыграл за итальянский клуб 40 матчей во всех турнирах, отметился 2 голами и отдал столько же результативных передач. Его контракт истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего бразильца на трансферном рынке в 9 миллионов евро.

«Ювентус» по итогам сезона-2021/22 занял четвёртое место и в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.