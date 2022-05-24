Моуринью: «Я больше не считаю себя «Особенным»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что история «Особенного» больше не является актуальной для него.

«История «Особенного» — старая тема. Это было, когда я был в начале своей карьеры. Когда у тебя больше зрелости и стабильности, ты больше думаешь о людях и меньше о себе», - сказал наставник римского клуба.

Он подчеркнул, что сейчас для него важнее командные результаты, чем личное признание.

«Я не верю в волшебство. Когда вы добираетесь до финала после сезона работы, работа сделана. Это достижение команды, а не достижение отдельного человека», - добавил Моуринью.

Португальский специалист имеет шанс стать первым тренером в истории, выигравшим три различных еврокубка.

В среду, 25 мая, «Рома» встретится в финале Лиги конференций с «Фейеноордом». Начало матча в 22:00 по московскому времени.