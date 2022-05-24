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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович продолжит карьеру, если избежит операции

24 Мая 2022 • 22:59 Комментировать

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сообщил, при каких условиях он решит продолжить карьеру.

Как сообщает Calciomercato, нападающий уже решил, что хочет продолжить играть еще один сезон. Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» не собирается уходить «на пенсию», но в ближайшие недели его посетит специалист, чтобы оценить, нужна ли ему новая операция.

Если в новой операции нет необходимости, Паоло Мальдини и Рики Массара предложат ему новый годичный контракт до июня 2023 года.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 23 игры, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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