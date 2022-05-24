Ибрагимович продолжит карьеру, если избежит операции

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сообщил, при каких условиях он решит продолжить карьеру.

Как сообщает Calciomercato, нападающий уже решил, что хочет продолжить играть еще один сезон. Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» не собирается уходить «на пенсию», но в ближайшие недели его посетит специалист, чтобы оценить, нужна ли ему новая операция.

Если в новой операции нет необходимости, Паоло Мальдини и Рики Массара предложат ему новый годичный контракт до июня 2023 года.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 23 игры, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.