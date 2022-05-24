Чжан – о Индзаги: «Работа с ним успокаивает меня»

Президент «Интера» Стивен Чжан высказался об итогах сезона и прокомментировал работу главного тренера клуба Симоне Индзаги.

«Это был потрясающий сезон. Мы добавили два трофея в нашу коллекцию и продвинулись в Лиге чемпионов, пробившись в 1/8 финала после стольких лет», — сказал Чжан.

Он также отметил работу Симоне Индзаги на посту главного тренера команды.

«Несколько месяцев назад я сказал тренеру, что работа с ним успокаивает меня. Приятно работать с кем-то вроде него в этой отрасли», — сказал Чжан.

«Интер» занял второе место в Серии А, уступив чемпионство «Милан», но смог выиграть Кубок и Суперкубок Италии.