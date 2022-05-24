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Чемпионат Италии. Серия А

Три итальянских клуба поборются за 18-летнего вундеркинда из «Ювентуса»

24 Мая 2022 • 22:40 Комментировать

Футбольный инсайдер Николо Скира сообщил в своих социальных сетях, что сразу три клуба из Серии А проявляют интерес к центральному полузащитнику Фабио Миретти.

По данным журналиста, 18-летний футболист хочет остаться в «Ювентусе». В то же время наставник команды Массимилиано Аллегри выступает против продажи или аренды футболиста. Специалист считает юного итальянца потенциальным великим футболистом.

За основную команду 18-летний Миретти не смог сыграть ни одной игры. В прошедшем сезоне он выступал за «Ювентус» только в юношеской лиге. В сезоне-2021/22 он сыграл 40 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 800 тысяч евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Массимилиано Аллегри Фабио Миретти
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