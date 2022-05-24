«Интер» продлит контракт с Индзаги до 2024 года

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Интер» продлит контракт с главным тренером Симоне Индзаги до конца сезона-2023/24.

Журналист сообщил, что в контракте будет прописан пункт об автоматическом продлении ещё на сезон при определённых условиях.

Романо подтверждает, что руководство «чёрно-синих» заинтересовано в подписании Пауло Дибалы, который покинул «Ювентус» и находится в статусе свободного агента.

«Интер» завершил сезон-2021/22 на втором месте, команда Индзаги до последнего тура вела борьбу за Скудетто. Но в итоге чемпионом стал «Милан».