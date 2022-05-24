Матч за Суперкубок Италии пройдёт в Саудовской Аравии

Игра за Суперкубок Италии между «Миланом» и «Интером» состоится в январе 2023 года в Саудовской Аравии.

«Это контракт, который мы унаследовали, и это будет в последний раз. Матч пройдет в январе и наш продукт снова будет экспортироваться», — сказал глава Серии А Луиджи де Сиерво.

Нынешним обладателем Суперкубка является «Интер», обыгравший зимой этого года «Ювентус» со счетом 2:1. Игра прошла в Милане на «Сан-Сиро».

«В будущем мы рассматриваем испанский вариант, когда две лучшие команды из чемпионата и Кубка сыграют в полуфинале и финале», - добавил глава Серии А.