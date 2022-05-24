Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Мбаппе: «Моя связь с «Миланом» - особенная»

24 Мая 2022 • 19:49 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своей любви к «Милану».

«Моя связь с «Миланом» особенная. Моя няня была итальянкой, и я проводил много времени с ее семьей, все они поддерживали Милан», — рассказал он.

Фотография Мбаппе в футболке «Милана» в детстве стала вирусной за последние несколько недель. Форвард отметил, что итальянский клуб являлся любимой командой его детства.

«Раньше я говорил: если когда-нибудь и сыграю в Италии, то только в «Милане». Если бы я сказал что-то другое, меня бы убили», - добавил форвард «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» и стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
19:59 · Италия. Серия А
Матч за Суперкубок Италии пройдёт в Саудовской Аравии
19:49 · Италия. Серия А
Мбаппе: «Моя связь с «Миланом» - особенная»
19:43 · Италия. Серия А
«Интер» выдвинул ультиматум Перишичу
19:36 · Италия. Серия А
«Торино» хочет повысить цену на Бремера
19:36 · Италия. Серия А
Тонали – о Доннарумме: «Он поздравил нас с чемпионством»
19:22 · Италия. Серия А
Бонуччи назвал этот сезон «недостойным» для «Ювентуса»
19:16 · Италия. Серия А
Томори назвал лучших форвардов Серии А
19:09 · Англия. Премьер-лига
Рабио может перейти в «Челси»
19:04 · Италия. Серия А
Бергоми – о Дибале: «Думаю, он легко впишется в «Интер»
18:45 · Италия. Серия А
Президент «Фиорентины»: «Мы неплохо справляемся и без Влаховича»
18:40 · Италия. Серия А
«Милан» готовит предложение по Осимхену
18:25 · Россия. Премьер-лига
Дзюба высмеял Кокорина в социальных сетях
18:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за Демирала 1
17:53 · Италия. Серия А
Анчелотти: «Не хочу, чтобы «Ливерпуль» сравнялся с «Миланом» по количеству побед в Лиге чемпионов, у меня будет экстра-мотивация» 1
17:38 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Я горжусь тем, что ношу футболку «Интера»
Все новости
Рекомендуем