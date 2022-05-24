Мбаппе: «Моя связь с «Миланом» - особенная»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своей любви к «Милану».

«Моя связь с «Миланом» особенная. Моя няня была итальянкой, и я проводил много времени с ее семьей, все они поддерживали Милан», — рассказал он.

Фотография Мбаппе в футболке «Милана» в детстве стала вирусной за последние несколько недель. Форвард отметил, что итальянский клуб являлся любимой командой его детства.

«Раньше я говорил: если когда-нибудь и сыграю в Италии, то только в «Милане». Если бы я сказал что-то другое, меня бы убили», - добавил форвард «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» и стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты.