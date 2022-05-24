«Интер» выдвинул ультиматум Перишичу

«Интер» выдвинул ультиматум полузащитнику Ивану Перишичу.

«Интер» предложил Перишичу новый контракт на 5 миллионов евро в год плюс надбавки, которые в сумме могут дать 6 миллионов. Однако, агент футболиста заявил, что у игрока уже есть более солидные предложения от «Баварии», «Челси» и «Ньюкасла».

Перишич взял время на раздумья. Ожидается, что футболист даст свое решение к выходным.

В этом сезоне Перишич стал одним из основных игроков миланского клуба, сыграв в Серии А в 35 матчах, забив 8 голов и отдав 7 голевых передач.