Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» хочет повысить цену на Бремера

24 Мая 2022 • 19:36 Комментировать

Итальянский «Торино» хочет повысить цену на своего центрального защитника Глейсона Бремера. Ранее бразилец был признан лучшим защитником сезона в Серии А – этот факт заставляет туринский клуб задуматься над тем, чтобы поднять ценник на футболиста.

Главным претендентом на Бремера считается миланский «Интер». «Нерадзурри» считались фаворитами на трансфер бразильского защитника на протяжении всего сезона. Сейчас команда Симоне Индзаги старается продвинутся в переговорах.

В услугах Бремера также ранее выражали интерес «Милан» и лондонский «Челси», у которого образовались кадровые проблемы с этой позицией после ухода Кристенсена и Рюдегера.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Торино Глейсон Бремер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
19:59 · Италия. Серия А
Матч за Суперкубок Италии пройдёт в Саудовской Аравии
19:49 · Италия. Серия А
Мбаппе: «Моя связь с «Миланом» - особенная»
19:43 · Италия. Серия А
«Интер» выдвинул ультиматум Перишичу
19:36 · Италия. Серия А
«Торино» хочет повысить цену на Бремера
19:36 · Италия. Серия А
Тонали – о Доннарумме: «Он поздравил нас с чемпионством»
19:22 · Италия. Серия А
Бонуччи назвал этот сезон «недостойным» для «Ювентуса»
19:16 · Италия. Серия А
Томори назвал лучших форвардов Серии А
19:09 · Англия. Премьер-лига
Рабио может перейти в «Челси»
19:04 · Италия. Серия А
Бергоми – о Дибале: «Думаю, он легко впишется в «Интер»
18:45 · Италия. Серия А
Президент «Фиорентины»: «Мы неплохо справляемся и без Влаховича»
18:40 · Италия. Серия А
«Милан» готовит предложение по Осимхену
18:25 · Россия. Премьер-лига
Дзюба высмеял Кокорина в социальных сетях
18:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за Демирала 1
17:53 · Италия. Серия А
Анчелотти: «Не хочу, чтобы «Ливерпуль» сравнялся с «Миланом» по количеству побед в Лиге чемпионов, у меня будет экстра-мотивация» 1
17:38 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Я горжусь тем, что ношу футболку «Интера»
Все новости
Рекомендуем