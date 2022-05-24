«Торино» хочет повысить цену на Бремера

Итальянский «Торино» хочет повысить цену на своего центрального защитника Глейсона Бремера. Ранее бразилец был признан лучшим защитником сезона в Серии А – этот факт заставляет туринский клуб задуматься над тем, чтобы поднять ценник на футболиста.

Главным претендентом на Бремера считается миланский «Интер». «Нерадзурри» считались фаворитами на трансфер бразильского защитника на протяжении всего сезона. Сейчас команда Симоне Индзаги старается продвинутся в переговорах.

В услугах Бремера также ранее выражали интерес «Милан» и лондонский «Челси», у которого образовались кадровые проблемы с этой позицией после ухода Кристенсена и Рюдегера.