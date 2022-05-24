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Чемпионат Италии. Серия А

Тонали – о Доннарумме: «Он поздравил нас с чемпионством»

24 Мая 2022 • 19:36 Комментировать

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали подвел итоги чемпионской гонки в Серии А.

«С самого начала сезона я чувствовал себя более раскованным. У меня было другое взаимопонимание с товарищами по команде и меньше страха рисковать, я был более свободным», — сказал он La Gazzetta dello Sport.

Он также сообщил, что голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поздравил его с чемпионством через интернет.

«Когда ты побеждаешь, все меняется. Возможно, связь с клубом даже становится сильнее», - сказал полузащитник «Милана».

«Милан» выиграл чемпионат Италии впервые за 11 лет, опередив по итогам турнира «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Джанлуиджи Доннарумма Сандро Тонали
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