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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи назвал этот сезон «недостойным» для «Ювентуса»

24 Мая 2022 • 19:22 Комментировать

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи подвел в своих соцсетях итоги сезона.

«Это был сезон, не достойный футболки, которую мы носим. Следующий должен быть другим, потому что для «Ювентуса» важна только победа», — написал Леонардо Бонуччи в своем аккаунте.

«Ювентус» впервые с 2010-11 года провел сезон, не завоевав ни одного трофея. Клуб занял четвертое место в Серии А, а также проиграл Кубок и Суперкубок Италии «Интеру».

Сам футболист провел в чемпионате Италии 24 игры, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи
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