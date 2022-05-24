Томори назвал лучших форвардов Серии А

Защитник «Милана» Фикайо Томори поделился с журналистами мнением о лучших нападающих итальянского чемпионата.

«Их больше одного. Я думаю это Лаутаро, Чиро Иммобиле, Виктор Осимхен, а также Бето из «Удинезе». Он очень быстрый. В Серии А много хороших форвардов», - сказал Томори.

Также футболист высказался об отношениях с главным тренером миланского клуба Стефано Пиоли.

«Он очень важен для меня, он дает мне советы, когда я делаю ошибки. С таким тренером, как он, естественно выкладываться на поле на сто процентов», - сказал защитник «Милана».

В этом сезоне футболист провел в Серии А 31 матч и завоевал вместе со своим клубом Скудетто.