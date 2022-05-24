Бергоми – о Дибале: «Думаю, он легко впишется в «Интер»

Бывший защитник «Интера» Джузеппе Бергоми прокомментировал возможный переход нападающего Паоло Дибалы в миланский клуб.

«Если он перейдет в «Интер», я думаю, он хорошо впишется в команду. Как только вы ступаете на стадион, вы испытываете уникальные ощущения. У «Интера» всегда был десятый номер, который волнует болельщиков», - сказал Бергоми.

Контракт Дибалы с «Ювентусом» заканчивается летом. Одним из претендентов на форварда является «Интер».

В этом сезоне футболист провел в Серии А 29 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.