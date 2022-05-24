Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Фиорентины»: «Мы неплохо справляемся и без Влаховича»

24 Мая 2022 • 18:45 Комментировать

Президент «Фиорентины» Рокко Коммисо высказался насчёт нападающего Душана Влаховича, который зимой покинул «фиалок» и за 84 миллиона евро присоединился к туринскому «Ювентусу». Президент считает, что команда неплохо справляется и без сербского форварда.

«Влахович забил в Серии А то ли 7, то ли 8 голов – столько же забил пришедший ему на смен Артур Кабрал и Кшиштоф Пёнтек. Мы ничего особо не потеряли с его уходом», – цитирует президента «фиалок» Football Italia.

Напомним, что Душан Влахович ради перехода в «Ювентус» отказался от предложений лондонского «Арсенала» и мадридского «Реала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович Рокко Коммиссо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
19:36 · Италия. Серия А
«Торино» хочет повысить цену на Бремера
19:36 · Италия. Серия А
Тонали – о Доннарумме: «Он поздравил нас с чемпионством»
19:22 · Италия. Серия А
Бонуччи назвал этот сезон «недостойным» для «Ювентуса»
19:16 · Италия. Серия А
Томори назвал лучших форвардов Серии А
19:09 · Англия. Премьер-лига
Рабио может перейти в «Челси»
19:04 · Италия. Серия А
Бергоми – о Дибале: «Думаю, он легко впишется в «Интер»
18:45 · Италия. Серия А
Президент «Фиорентины»: «Мы неплохо справляемся и без Влаховича»
18:40 · Италия. Серия А
«Милан» готовит предложение по Осимхену
18:25 · Россия. Премьер-лига
Дзюба высмеял Кокорина в социальных сетях
18:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за Демирала 1
17:53 · Италия. Серия А
Анчелотти: «Не хочу, чтобы «Ливерпуль» сравнялся с «Миланом» по количеству побед в Лиге чемпионов, у меня будет экстра-мотивация» 1
17:38 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Я горжусь тем, что ношу футболку «Интера»
17:30 · Италия. Серия А
«Интер» в ближайшие дни объявит о трансфере Онана
16:41 · Англия. Премьер-лига
Бастони может оказаться в «Челси»
15:47 · Англия. Премьер-лига
Президент «Фиорентины» о сорвавшемся трансфере Торрейры: «Мы можем возобновить переговоры»
Все новости
Рекомендуем