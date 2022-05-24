Президент «Фиорентины»: «Мы неплохо справляемся и без Влаховича»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммисо высказался насчёт нападающего Душана Влаховича, который зимой покинул «фиалок» и за 84 миллиона евро присоединился к туринскому «Ювентусу». Президент считает, что команда неплохо справляется и без сербского форварда.

«Влахович забил в Серии А то ли 7, то ли 8 голов – столько же забил пришедший ему на смен Артур Кабрал и Кшиштоф Пёнтек. Мы ничего особо не потеряли с его уходом», – цитирует президента «фиалок» Football Italia.

Напомним, что Душан Влахович ради перехода в «Ювентус» отказался от предложений лондонского «Арсенала» и мадридского «Реала».