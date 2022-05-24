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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» готовит предложение по Осимхену

24 Мая 2022 • 18:40 Комментировать

«Милан» готовит предложение по нападающему «Наполи» Виктору Осимхену. Трансфер футболиста оценивается в 100 миллионов евро.

Президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис до сих пор не решил – оставить ли форварда на следующий сезон или заработать на нем в летнее межсезонье.

К игроку уже проявляют интерес богатые клубы АПЛ. Также в борьбу за футболиста вступил «Милан», сообщает La Repubblica. Директор миланского клуба Паоло Мальдини собирается сделать «выгодное» предложение президенту «Наполи», но вопрос, захочет ли де Лаурентис продавать Осимхена в другой клуб итальянского чемпионата, остается открытым.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 27 матчей, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Виктор Осимхен
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