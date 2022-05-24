«Интер» в ближайшие дни объявит о трансфере Онана

Голкипер Андре Онана, по данным футбольного инсайдера Фабрицио Романо, подписал контракт с «Интером».

Камерунский футболист по-прежнему остаётся вратарём «Аякса», так как «Интер» не объявлял о трансфере игрока. Но, Романо в социальных сетях сообщает, что Онана уже прошёл медобследование, и в ближайшее время команда объявит о переходе вратаря.

В то же время голкипер Самир Ханданович останется в команде с новым контрактом.

Сезон-2021/22 «Интер» завершил на втором месте в турнирной таблице Серии А. Команда до конца сезона боролась с «Миланом» за чемпионство.