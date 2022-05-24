Индзаги скоро обсудит трансферы «Интера» с руководством

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги в ближайшее время встретится с руководством, чтобы составить шорт-лист из имён, которые могут усилить команду в следующем сезоне.

По информации Calciomercato, потенциальными новичками «Интера» могут стать: голкипер «Аякса» Андре Онана, нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала и полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян. Двое последних этим летом станут свободными агентами.

Напомним, что в своём дебютном сезоне Симоне Индзаги помог «Интеру» финишировать на втором месте в Серии А с двух очковым отставанием от «Милана». Также наставник помог выиграть команде Кубок Италии.