Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Томори о Скудетто: «Надеюсь, это только начало»

24 Мая 2022 • 14:56 Комментировать

Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори поделился своими эмоциями после победы «россонери» в чемпионате Италии. Англичанин выразил надежду, что этот трофей положит начало многим другим титулам, которые он завоюет с клубом в будущем.

«Сложно описать, что я сейчас чувствую. Я переживаю много эмоций внутри. Мы тяжело работали, чтобы выиграть титул, и мы сделали это. Это мой первый трофей с «Миланом». Я надеюсь, что это только начало», – заявил Томори в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что Томори летом оформил свой полноценный переход в «Милан» из лондонского «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Фикайо Томори
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
14:56 · Италия. Серия А
Томори о Скудетто: «Надеюсь, это только начало»
13:54 · Англия. Премьер-лига
Агент Осимхена был в Лондоне на переговорах с «Арсеналом»
12:52 · Италия. Серия А
Леау не покинет «Милан»
11:18 · Италия. Серия А
Известно, сколько денег «Интер» предлагает Дибале 1
11:06 · Италия. Серия А
Аутсайдер Серии А хочет подписать Кавани
09:45 · Англия. Премьер-лига
Назван фаворит на трансфер Погба 3
09:24 · Италия. Серия А
Защитник «Хетафе» перешёл в «Наполи»
08:37 · Италия. Серия А
Мората назвал команду, где хотел бы завершить карьеру
08:22 · Италия. Серия А
Тренер «Милана» сделал тату в честь победы клуба в Серии А
07:59 · Италия. Серия А
Клуб Серии А сделал предложение Дибале
07:13 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» заплатит 47 млн евро за защитника «Аталанты»
06:50 · Италия. Серия А
Златан: Боюсь завершать карьеру
06:45 · Италия. Серия А
Дибала о новом клубе: Выберу лучший вариант
05:20 · Италия. Серия А
Костакурта: «Ибрагимович должен остаться»
05:15 · Италия. Серия А
Тонали не терпится сыграть в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем