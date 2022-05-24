Томори о Скудетто: «Надеюсь, это только начало»

Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори поделился своими эмоциями после победы «россонери» в чемпионате Италии. Англичанин выразил надежду, что этот трофей положит начало многим другим титулам, которые он завоюет с клубом в будущем.

«Сложно описать, что я сейчас чувствую. Я переживаю много эмоций внутри. Мы тяжело работали, чтобы выиграть титул, и мы сделали это. Это мой первый трофей с «Миланом». Я надеюсь, что это только начало», – заявил Томори в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что Томори летом оформил свой полноценный переход в «Милан» из лондонского «Челси».