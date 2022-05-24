Известно, сколько денег «Интер» предлагает Дибале

Миланский «Интер» подготовил предложение аргентинскому форварду Пауло Дибале, принявшему решением о расставании с туринским «Ювентусом».
По сообщениям La Gazzetta dello Sport, руководство «нерадзурри» предложит футболисту трехлетнее соглашение с возможностью пролонгации на один сезон. Что касается заработной платы, то миланский гранд готов платить Дибале порядка шести миллионов евро ежегодно.
Помимо этого, в контракте предусмотрены различные бонусы, которые будут связаны со статистическими показателями игрока.
Напомним, что еще одним претендентом на Пауло является столичная «Рома».