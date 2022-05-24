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Чемпионат Италии. Серия А

Аутсайдер Серии А хочет подписать Кавани

24 Мая 2022 • 11:06 Комментировать

Руководство «Салернитаны» хочет в летнее трансферное окно подписать опытного уругвайского экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

Президент клуба из Салерно Данило Ерволино сказал журналистам, что он хотел бы летом попробовать подписать 35-летнего уругвайского футболиста в качестве свободного агента. Ерволино отметил, что подписание Кавани стало бы для «Салернитаны» настоящим подарком после того, как команда сумела сохранить прописку в элитном итальянском дивизионе.

Напомним, что клуб из Салерно занял 17-ю строчку в Серии А и сумел остаться в элитном дивизионе на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Эдинсон Кавани Салернитана
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