Защитник «Хетафе» перешёл в «Наполи»

Уругвайский защитник «Хетафе» Матиас Оливера продолжит свою карьеру в итальянском чемпионате.

По информации инсайдера Николо Скиры, 24-летний уругвайский футболист следующий сезон проведёт в составе «Наполи». Защитник в ближайшее время пройдёт медицинское обследование, после чего официально будет объявлено о контракте с неаполитанским клубом до лета 2027 года. Авторитетный портал transfermark оценивает стоимость Оливеры в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Матиас Оливера провёл в испанской лиге 32 встречи, в которых отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.