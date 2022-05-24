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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Хетафе» перешёл в «Наполи»

24 Мая 2022 • 09:24 Комментировать

Уругвайский защитник «Хетафе» Матиас Оливера продолжит свою карьеру в итальянском чемпионате.

По информации инсайдера Николо Скиры, 24-летний уругвайский футболист следующий сезон проведёт в составе «Наполи». Защитник в ближайшее время пройдёт медицинское обследование, после чего официально будет объявлено о контракте с неаполитанским клубом до лета 2027 года. Авторитетный портал transfermark оценивает стоимость Оливеры в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Матиас Оливера провёл в испанской лиге 32 встречи, в которых отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хетафе Матиас Оливера
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