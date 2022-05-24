Мората назвал команду, где хотел бы завершить карьеру

Испанский нападающий туринского «Ювентуса» Альваро Мората рассказал журналистам о том, в каком клубе хотел бы завершить карьеру.

По информации Gazzetta dello Sport, 29-летний испанский футболист очень комфортно себя чувствует в туринской команде, так что именно в «Ювентусе» он хотел бы завершить свою карьеру. Напомним, что «старая синьора» этим летом может выкупить права на форварда у «Атлетико» и подписать с Моратой полноценное долгосрочное соглашение.

В этом сезоне Альваро Мората провёл в итальянской лиге 35 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью ассистами.