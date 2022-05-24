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Чемпионат Италии. Серия А

Клуб Серии А сделал предложение Дибале

24 Мая 2022 • 07:59 Комментировать

Нападающий Пауло Дибала, покинувший туринский «Ювентус» на правах свободного агента, получил официальное предложение от столичной «Ромы». Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Сесар Луис Мело.

Журналист отмечает, что участие в переговорах принимает легенда римского клуба Франческо Тотти. «Император» готов отдать Дибале десятый номер, если Пауло примет предложение «волков».

В завершившемся сезоне итальянского чемпионата аргентинский форвард принял участие в 29 матчах, забил десять голов и сделал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Пауло Дибала
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