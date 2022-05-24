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Чемпионат Италии. Серия А

Златан: Боюсь завершать карьеру

24 Мая 2022 • 06:50 Комментировать

Опытный шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в разговоре с журналистами признался, что пока даже боится думать о том, чтобы завершить карьеру.

Златан отшутился, что он готов играть ещё десять лет, что позволит заработать ему больше денег. Швед отметил, что если говорить серьёзно, то ему нужно этим летом поправить своё здоровье. Ибрагимович добавил, что он боится завершать карьеру, но если он и сделает это, то только тогда, когда захочет сам.

Напомним, что в этом сезоне Златан вместе с «Миланом» выиграл чемпионский титул. В Серии А швед провёл 23 матча, в которых забил восемь голов и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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