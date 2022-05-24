Дибала о новом клубе: Выберу лучший вариант

Звёздный аргентинский нападающий Пауло Дибала рассказал журналистам о том, в какой команде он может продолжить карьеру.

Дибала заявил, что пока ещё не принял решение по поводу нового клуба, так как сейчас он находится в Испании, а затем отправится в отпуск. Нападающий «Ювентуса» отметил, что журналисты и болельщики могут не переживать, ведь у него много вариантов продолжения карьеры, так что он выберет для себя самый лучший вариант.

Напомним, что этим летом Дибала станет свободным агентом. В услугах форварда заинтересованы миланский «Интер», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».