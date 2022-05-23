Спортивный директор «Интера» о контракте Перишича: «Переговоры идут, мы хотим достигнуть соглашения как можно быстрее»

Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника Ивана Перишича, у которого в июне истекает контракт с «нерадзурри».

«Сейчас активно идут переговоры по продлению контракта с Иваном Перишичем. Мы хотим как можно скорее достичь соглашения. Если он решит и захочет остаться здесь, то мы продолжим сотрудничать вместе», – цитирует Маротту журналист Николо Скира.

Напомним, что в услугах Перишича также заинтересован лондонский «Челси», который как раз находится в поисках латераля на замену Маркосу Алонсо, так как испанец, скорее всего, летом уйдёт в «Барселону».