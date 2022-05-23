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Чемпионат Италии. Серия А

В контракте Леау с «Миланом» прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро

23 Мая 2022 • 17:40 Комментировать

Стала известна сумма отступных, за которую нападающий «Милана» Рафаэл Леау может покинуть команду. По информации Football Italia, в нынешнем соглашении португальца с «россонери» прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро.

Отмечается, что «Милан» хочет продлить контракт с футболистом, чтобы увеличить эту сумму. Также не исключается вариант, при котором «россонери» полностью уберут с контракта пункт о сумме отступных.

Напомним, что вчера Леау своими двумя ассистами в матче против «Сассуоло» помог «Милану» впервые с 2011 года завоевать золотые медали чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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