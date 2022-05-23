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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала в шаге от перехода в «Интер»

23 Мая 2022 • 14:54 Комментировать

Нападающий Пауло Дибала очень близок к переходу в миланский «Интер». Аргентинец, у которого летом истекает контракт с туринским «Ювентусом», в ближайшее время должен подписать с «нерадзурри» трёхлетний контракт с опцией продления ещё на год. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Николо Скира.

Таким образом, 28-летний аргентинец станет первым трансфером миланского «Интера» в это межсезонье. У Дибалы было несколько вариантов с продолжением карьеры в АПЛ, но футболист решил остаться в Серии А.

Напомним, что Дибала входит в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Ювентуса». Аргентинец не продлил контракт со «старой синьорой» из-за разногласий с руководством по новой зарплате.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Пауло Дибала
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