«Милан» готов продлить контракт с Ибрагимовичем

Нападающий Златан Ибрагимович может остаться в «Милане» ещё на один год. По сообщениям от Николо Скиры, «россонери» готовы продлить контракт 40-летнего форварда, который истекает в июне.

Если Ибрагимович решит продолжить игровую карьеру, «Милан» будет готов предложить ему годовой контракт с зарплатой в 2,5 миллионов евро. Ещё одной опцией для Златана является присоединение к агентству Мино Райолы, где швед будет исполнять важную роль.

Напомним, что вчера Ибрагимович выиграл свой второй титул Серии А в составе «Милана». Этот Скудетто стал для шведа пятым по сумме, ведь до этого он трижды брал этот трофей в составе «Интера».