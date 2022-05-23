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Чемпионат Италии. Серия А

Леау – игрок года в Серии А по версии Football italia

23 Мая 2022 • 13:25 Комментировать

Football Italia официально объявила лучшего игрока нынешнего сезона в Серии А. По версии издания, футболистом года в чемпионате стал нападающий «Милана» Рафаэл Леау, который в нынешней кампании отметился 11 голами и 8 результативными передачами.

Вчера Леау оформил два ассиста в чемпионском матче своей команды против «Сассуоло». Скудетто стал для португальца первым трофеем на профессиональном уровне.

Напомним, что этот сезон стал для Леау уже третьим в составе «Милана». Ранее футболист выступал за французский «Лилль» и лиссабонский «Спортинг», в академии которого португалец провёл 10 лет.

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Милан Рафаэл Леау
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