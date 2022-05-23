Три поколения Мальдини побеждали с «Миланом» в Серии А

Молодой нападающий «Милана» Даниэль Мальдини вместе с «красно-чёрными» выиграл чемпионский титул Серии А в этом сезоне.

Стоит отметить, что 20-летний форвард стал уже третьим представителем семьи Мальдини, который выигрывал чемпионство вместе с миланской командой. До этого титулы вместе с «россонери» также выигрывали Чезаре Мальдини и Паоло Мальдини. Напомним, что для Даниэля нынешний титул стал первым трофеем в карьере.

В этом сезоне «Милан» занял первую строчку в турнирной таблице и на два очка опередил миланский «Интер». «Красно-чёрные» 11 лет не побеждали в Серии А.