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Чемпионат Италии. Серия А

Три поколения Мальдини побеждали с «Миланом» в Серии А

23 Мая 2022 • 09:33 Комментировать

Молодой нападающий «Милана» Даниэль Мальдини вместе с «красно-чёрными» выиграл чемпионский титул Серии А в этом сезоне.

Стоит отметить, что 20-летний форвард стал уже третьим представителем семьи Мальдини, который выигрывал чемпионство вместе с миланской командой. До этого титулы вместе с «россонери» также выигрывали Чезаре Мальдини и Паоло Мальдини. Напомним, что для Даниэля нынешний титул стал первым трофеем в карьере.

В этом сезоне «Милан» занял первую строчку в турнирной таблице и на два очка опередил миланский «Интер». «Красно-чёрные» 11 лет не побеждали в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Паоло Мальдини Чезаре Мальдини Даниэль Мальдини
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