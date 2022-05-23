Гендиректор «Милана»: Мы смотрим в будущее с оптимизмом

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис рассказал журналистам о том, что думает по поводу чемпионского титула миланской команды.

Газидис сказал, что эта команда очень молода, перспективна и амбициозна, так что руководители «Милана» смотрят в будущее с оптимизмом. Гендиректор отметил, что команда под руководством Стефано Пиоли будет расти дальше, так что этот чемпионский титул только начало большого пути.

Напомним, что в этом сезоне «россонери» сумели выиграть чемпионство впервые за 11 лет. Миланский «Интер» нынче занял вторую строчку и отстал от дружины Пиоли на два балла.