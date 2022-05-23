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Чемпионат Италии. Серия А

Быстров назвал итальянский этап карьеры Миранчука провальным

23 Мая 2022 • 09:20 Комментировать

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров рассказал о том, что думает по поводу итальянского этапа карьеры Алексея Миранчука.

Быстров в эфире «Матч ТВ» сказал, что этап карьеры Миранчука в «Аталанте» можно смело называть провальным. Экс-игрок отметил, что полузащитник сборной России не пользуется доверием главного тренера и играет по 10-15 минут, так что Миранчуку стоит в ближайшее время всё же сменить клубную прописку, но это уже задачи для агента.

Напомним, что в этом сезоне Алексей Миранчук провёл в итальянской лиге в составе «Аталанты» 19 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Владимир Быстров Серия А Алексей Миранчук
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