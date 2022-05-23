Жиру: Чемпионский кубок возвращается на правильную сторону Милана

Опытный французский нападающий «Милана» Оливье Жиру в своих социальных сетях высказался по поводу чемпионства миланской команды в этом сезоне.

35-летний французский футболист в своих социальных сетях выложили фото с чемпионским кубком. Жиру написал, что трофей возвращается домой, а именно на правильную сторону Милана. Напомним, что в прошлом сезоне титул достался миланскому «Интеру», который в этом сезоне занял вторую строчку.

В этом сезоне Оливье Жиру провёл в итальянской лиге 29 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и тремя ассистами.