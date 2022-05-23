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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» избавится от двух звёздных легионеров

23 Мая 2022 • 07:58 Комментировать

Миланский «Интер» расстанется с двумя легионерами грядущим летом. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, в список «на выход» включены чилийцы Артуро Видаль и Алексис Санчес.

Агенты футболистов уже занимаются поиском новых клубов для своих клиентов. У Видаля уже есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Бразилии, где интерес к нему проявляет «Фламенго».

В минувшем сезоне чемпионата Италии Алексис сыграл 27 поединков, забил пять мячей и сделал три ассиста. На счету Артуро один гол и одна результативная передача в 28 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес Артуро Видаль
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