«Интер» избавится от двух звёздных легионеров

Миланский «Интер» расстанется с двумя легионерами грядущим летом. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, в список «на выход» включены чилийцы Артуро Видаль и Алексис Санчес.

Агенты футболистов уже занимаются поиском новых клубов для своих клиентов. У Видаля уже есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Бразилии, где интерес к нему проявляет «Фламенго».

В минувшем сезоне чемпионата Италии Алексис сыграл 27 поединков, забил пять мячей и сделал три ассиста. На счету Артуро один гол и одна результативная передача в 28 встречах.