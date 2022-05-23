Мальдини: «Решил работать директором только из-за «Милана»

Директор «Милана» Паоло Мальдини признался, что не планировал становиться директором клуба после окончания игровой карьеры.

«Моя карьера директора существует только благодаря «Милану». Это не то, что я планировал после окончания игровой карьеры. Я потратил время, я пытался понять и научиться, ожидая подходящего момента, и мне повезло», - сказал Мальдини.

Он отметил, что успехи клуба связаны с тем, что «Милан» старается относиться с доверием и уважением к своим футболистам.

Итальянский клуб выиграл в этом году Скудетто, на два очка опередив «Интер» в таблице Серии А.