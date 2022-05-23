Раноккья: «Надеялись на другой итог, но это футбол»

Защитник «Интера» Андреа Раноккья уверен, что в борьбе за чемпионство большую роль сыграл спад команды в начале года.

В период с февраля по март «Интер» набрал всего 7 очков в семи матчах Серии А. Защитник считает, что именно в этот период клуб не досчитался очков, которые решили судьбу чемпионской гонки.

«Но это футбол. Я должен поблагодарить всех, от игроков до болельщиков. Все ребята - моя семья. Я доволен, иногда это случается», - сказал Раноккья.

Также футболист отметил, что не еще не решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

«Интер» занял второе место в Серии А, отстав от «Милана» на два очка.