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Чемпионат Италии. Серия А

Раноккья: «Надеялись на другой итог, но это футбол»

23 Мая 2022 • 00:03 Комментировать

Защитник «Интера» Андреа Раноккья уверен, что в борьбе за чемпионство большую роль сыграл спад команды в начале года.

В период с февраля по март «Интер» набрал всего 7 очков в семи матчах Серии А. Защитник считает, что именно в этот период клуб не досчитался очков, которые решили судьбу чемпионской гонки.

«Но это футбол. Я должен поблагодарить всех, от игроков до болельщиков. Все ребята - моя семья. Я доволен, иногда это случается», - сказал Раноккья.

Также футболист отметил, что не еще не решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

«Интер» занял второе место в Серии А, отстав от «Милана» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Андреа Раноккья
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окончен Сассуоло 0:3 Милан 6.50 4.70 1.47
окончен Интер Милан 3:0 Сампдория 1.14 8.50 20.00
окончен Салернитана 0:4 Удинезе 1.90 3.70 3.95
окончен Венеция 0:0 Кальяри 5.20 4.05 1.65
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