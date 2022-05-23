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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» проиграла последний матч, но «Кальяри» вылетел, не воспользовавшись шансом

23 Мая 2022 • 00:02 Комментировать
Салернитана
0:4
Удинезе
окончен

Сезон в Серии А завершился битвой за выживание. «Салернитана», идущая на 17-м месте, провалила домашний матч с «Удинезе» (0:4). Отличились и ее болельщики, забросавшие файерами Роберто Перейру, который после гола в ворота противника начал провоцировать фан-сектор.

В таком случае «Кальяри» нужно было обыграть выигрывать у вылетающей в Серию В «Венеции». Островитяне имели массу моментов, но так и не забили (0:0), что обернулось вылетом. Еще один неудачник - «Дженоа».

Протокол игры  
Салернитана 0:4Удинезе
  6'Делофеу Херард (0:1)
  34'Несторовски Илья (0:2)
  42'Удоги Дестини (0:3)
  57'Перейра Роберто (0:4)
Белек Вид   45'Дьомбер Норберт  64' (Рибери Франк (  64') Радованович ИванФасио ФедерикоМаццокки ПаскуалеКулибали Лассана  46' (Цортеа Надир (  46') Бохинен Эмиль  63' (Перотти Диего (  63') Верди Симоне  63' (Кастанос Григорис (  63') Руджери Маттео  46' (Кулибали Мамаду (  46') Бонаццоли ФедерикоДжурич Милан II
Запасные: Ди Таккио ФранческоДрэгушин РадуФиорилло ВинченцоРуссо АнтониоКапецци ЛеонардоГальоло РиккардоОби Джоэл
Паделли ДаниэлеБекао Родриго  87' (Бенкович Филип (  87') Нюйтинк БрэмПерес НеуэнМолина НауэльПерейра Роберто   58'Уолас СоузаМакенго Жан-ВикторУдоги Дестини  68' (Соппи Брэндон (  68') Делофеу Херард  46' (Самарджич Лазар (  46') Несторовски Илья
Запасные: Гаспарини МануэльМари ПаблоЯяло МатоСантурро АнтониоБалларини МаркоПуссетто ИгнасиоЗеегелаар МарвинАрслан Толгай-Али
22 мая. Стадион "Аречи".
Протокол игры 
Венеция 0:0Кальяри
Маенпяя Ники  Свобода Михаэль  Кальдара Маттиа  Чеккарони Пьетро  Матею Алеш  Чрнигой Домен   55' (Фьордилино Лука (   55' Ампаду Этан  Перец Дор  Хапс Ридгесиано  Кюизанс Микаэль   73' (Hilmir Mikaelsson (   73' Йонсен Деннис   73' (Тессманн Таннер (   73')
Запасные: Jakob Franz Palsson  Печиле Дамьяно  Макаджи Морре  Нани Луиш  Ульманн Максимилиан  Бертинато Бруно  Бузио Джанлука
Краньо Алессио  Альтаре Джорджо  Чеппители Лука   37'   58' (Марин Рэзван (   58' Карбони Андреа  Белланова Рауль  Нандес Найтан   59'  Грасси Альберто   80' (Кейта Бальде (   80' Дейола Алессандро   58' (Ловато Маттео (   58' Ликояннис Хараламбос   34' (Рог Марко (   34' Паволетти Леонардо   80' (Перейро Гастон (   80' Педро Жоао
Запасные: Базелли Даниэле  Валюкевич Себастьян  Дзаппа Габриэле  Радунович Борис  Стротман Кевин  Гольданига Эдоардо  Арести Симоне
 22 мая. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Кальяри Венеция Салернитана
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окончен Сассуоло 0:3 Милан 6.50 4.70 1.47
окончен Интер Милан 3:0 Сампдория 1.14 8.50 20.00
окончен Салернитана 0:4 Удинезе 1.90 3.70 3.95
окончен Венеция 0:0 Кальяри 5.20 4.05 1.65
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