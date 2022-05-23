«Салернитана» проиграла последний матч, но «Кальяри» вылетел, не воспользовавшись шансом

Сезон в Серии А завершился битвой за выживание. «Салернитана», идущая на 17-м месте, провалила домашний матч с «Удинезе» (0:4). Отличились и ее болельщики, забросавшие файерами Роберто Перейру, который после гола в ворота противника начал провоцировать фан-сектор.

В таком случае «Кальяри» нужно было обыграть выигрывать у вылетающей в Серию В «Венеции». Островитяне имели массу моментов, но так и не забили (0:0), что обернулось вылетом. Еще один неудачник - «Дженоа».