«Салернитана» проиграла последний матч, но «Кальяри» вылетел, не воспользовавшись шансом

Сезон в Серии А завершился битвой за выживание. «Салернитана», идущая на 17-м месте, провалила домашний матч с «Удинезе» (0:4). Отличились и ее болельщики, забросавшие файерами Роберто Перейру, который после гола в ворота противника начал провоцировать фан-сектор.
В таком случае «Кальяри» нужно было обыграть выигрывать у вылетающей в Серию В «Венеции». Островитяне имели массу моментов, но так и не забили (0:0), что обернулось вылетом. Еще один неудачник - «Дженоа».
Протокол игры
|6'Делофеу Херард (0:1)
|34'Несторовски Илья (0:2)
|42'Удоги Дестини (0:3)
|57'Перейра Роберто (0:4)
Белек Вид • 45'Дьомбер Норберт 64' (Рибери Франк ( 64') •Радованович Иван•Фасио Федерико•Маццокки Паскуале•Кулибали Лассана 46' (Цортеа Надир ( 46') •Бохинен Эмиль 63' (Перотти Диего ( 63') •Верди Симоне 63' (Кастанос Григорис ( 63') •Руджери Маттео 46' (Кулибали Мамаду ( 46') •Бонаццоли Федерико•Джурич Милан II
Паделли Даниэле•Бекао Родриго 87' (Бенкович Филип ( 87') •Нюйтинк Брэм•Перес Неуэн•Молина Науэль•Перейра Роберто • 58'Уолас Соуза•Макенго Жан-Виктор•Удоги Дестини 68' (Соппи Брэндон ( 68') •Делофеу Херард 46' (Самарджич Лазар ( 46') •Несторовски Илья
22 мая. Стадион "Аречи".
Протокол игры
Маенпяя Ники • Свобода Михаэль • Кальдара Маттиа • Чеккарони Пьетро • Матею Алеш • Чрнигой Домен 55' ( Фьордилино Лука ( 55') • Ампаду Этан • Перец Дор • Хапс Ридгесиано • Кюизанс Микаэль 73' ( Hilmir Mikaelsson ( 73') • Йонсен Деннис 73' ( Тессманн Таннер ( 73')
Запасные: Jakob Franz Palsson • Печиле Дамьяно • Макаджи Морре • Нани Луиш • Ульманн Максимилиан • Бертинато Бруно • Бузио Джанлука
Краньо Алессио • Альтаре Джорджо • Чеппители Лука 37' 58' ( Марин Рэзван ( 58') • Карбони Андреа • Белланова Рауль • Нандес Найтан • 59'Грасси Альберто 80' ( Кейта Бальде ( 80') • Дейола Алессандро 58' ( Ловато Маттео ( 58') • Ликояннис Хараламбос 34' ( Рог Марко ( 34') • Паволетти Леонардо 80' ( Перейро Гастон ( 80') • Педро Жоао
Запасные: Базелли Даниэле • Валюкевич Себастьян • Дзаппа Габриэле • Радунович Борис • Стротман Кевин • Гольданига Эдоардо • Арести Симоне
22 мая. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".