Маротта: «Поздравляю «Милан», но и «Интер» заслуживает похвалы»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал результаты сезона.

«Наши поздравления адресованы «Милану», но «Интер» также заслуживает поздравлений по всем направлениям — от владельцев и президента, до болельщиков. Я очень горжусь тем, что могу сказать, что за последние три сезона мы не только заработали больше очков, чем кто-либо другой, но и были лучшими с точки зрения занятых мест и трофеев. Мы продолжим этот путь. Мы знаем, что это будет нелегко, но у нас сильный клуб, и мы уверены, что наших болельщиков ждет еще много радости», - сказал Маротта.

В этом сезоне «Интер» занял второе место в Серии А, но смог одержать победы в Кубке и Суперкубке Италии.