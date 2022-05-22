Ханданович: «Таблица не врёт, «Милан» был лучше»

Вратарь «Интера» Самир Ханданович подвёл итоги выступления миланского клуба в этом сезоне.

«Таблица не врет, «Милан» был лучше. Но мы могли бы сделать больше. Мы должны смотреть вперед и думать о будущем. Мы гордимся болельщиками и благодарим их не только за сегодняшний день, но и за весь сезон. Они всегда мотивировали и поддерживали нас в самые трудные моменты», - сказал Ханданович после матча заключительного тура.

Он добавил, что «Интер» «что-то потерял между матчами Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Интер» занял второе место в Серии А, отстав от «Милана» на 2 очка.