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Чемпионат Италии. Серия А

Ханданович: «Таблица не врёт, «Милан» был лучше»

22 Мая 2022 • 23:40 Комментировать

Вратарь «Интера» Самир Ханданович подвёл итоги выступления миланского клуба в этом сезоне.

«Таблица не врет, «Милан» был лучше. Но мы могли бы сделать больше. Мы должны смотреть вперед и думать о будущем. Мы гордимся болельщиками и благодарим их не только за сегодняшний день, но и за весь сезон. Они всегда мотивировали и поддерживали нас в самые трудные моменты», - сказал Ханданович после матча заключительного тура.

Он добавил, что «Интер» «что-то потерял между матчами Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Интер» занял второе место в Серии А, отстав от «Милана» на 2 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович
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окончен Сассуоло 0:3 Милан 6.50 4.70 1.47
окончен Интер Милан 3:0 Сампдория 1.14 8.50 20.00
окончен Салернитана 0:4 Удинезе 1.90 3.70 3.95
окончен Венеция 0:0 Кальяри 5.20 4.05 1.65
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