Матч 38-го тура «Салернитана» - «Удинезе» остановлен, в игрока гостей с трибун летели петарды и фаеры

В матче заключительного 38-го тура Серии А «Салернитана» принимает на своём поле «Удинезе».

На 57-й минуте игры защитник «Удинезе» Роберто Перейра забил уже четвёртый мяч в ворота команды хозяев и побежал праздновать гол к фан-сектору «Салернитаны».

Игрок сам разжег конфликт, подбежав к фанатской трибуне, показав какую-то надпись на майке под основной клубной футболкой. После этого в игрока полетели петарды и даже фаеры. Главному арбитру Даниэле Орсато пришлось приостановить матч.

В эти минуты проходит параллельный матч, в котором «Кальяри» играет с «Венецией». В этом матче счёт 0:0.