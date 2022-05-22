«Иди картошку у себя копай»: Кокорин нахамил фанату за критику

Российский нападающий Александр Кокорин в своих социальных сетях опубликовал пост, который посвятил выходу «Фиорентины» в еврокубки. В публикации форвард поздравил одноклубников с завершением сезона.

Под постом в комментариях один из подписчиков решил съязвить и привел провальную статистику Кокорина в Италии.

«216 минут за клуб за два сезона, ноль ассистов и голов. Сильно», - написал подписчик.

На это сообщение Александр ответил следующими словами: «Иди картошку у себя копай».

«Фиорентина» всерьез подумывает о расставании с Кокориным и уже назвала условия возможной сделки.