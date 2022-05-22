Гасперини намекнул, что готов покинуть «Аталанту»

Опытный наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в разговоре с журналистами намекнул, что готов покинуть команду из Бергамо.

Гасперини заявил, что это был тяжелейший сезон для бергамасков. Опытный специалист отметил, что он очень любит эту команду и город, но если руководители «Аталанты» захотят, чтобы он покинул клуб, то он готов выполнить это без возражений. Тренер добавил, что в ближайшее время ему нужно будет сесть и серьёзно поговорить с боссами «Аталанты» по поводу своего будущего.

Напомним, что по итогам этого сезона подопечные Гасперини заняли восьмую строчку в таблице и не попали в еврокубки.