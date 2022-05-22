Ди Мария рассказал, перейдёт ли в «Ювентус»

Атакующий полузащитник Анхель ди Мария, который этим летом покинет «ПСЖ» в связи с истекающим контрактом, отреагировал на слухи о возможном переходе в туринский «Ювентус».

«Переезд в Турин? Нет. Я сейчас думаю о своей семье и себе. Посмотрим, какой вариант будет самым предпочтительным», - передает слова вингера Lequipe.

Напомним, что Анхель защищает цвета парижского гранда с 2015 года. В составе французского коллектива он провел 294 поединка, отметившись 92 забитыми мячами и 118 голевыми передачами.